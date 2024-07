Handel in New York: Dow Jones letztendlich in Grün

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,20 Prozent aufwärts auf 39 935,07 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14,134 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,895 Prozent höher bei 40 210,63 Punkten in den Handel, nach 39 853,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 39 817,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 40 438,82 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 1,19 Prozent nach. Vor einem Monat, am 25.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 112,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, stand der Dow Jones noch bei 38 085,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 35 438,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 4,33 Prozent auf 191,98 USD), Salesforce (+ 2,70 Prozent auf 256,52 USD), Caterpillar (+ 2,46 Prozent auf 344,30 USD), Boeing (+ 2,38 Prozent auf 184,35 USD) und Johnson Johnson (+ 2,15 Prozent auf 159,64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Honeywell (-5,24 Prozent auf 202,45 USD), Microsoft (-2,45 Prozent auf 418,40 USD), Intel (-1,89 Prozent auf 31,10 USD), Dow (-0,88 Prozent auf 52,85 USD) und Walmart (-0,82 Prozent auf 70,02 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18 541 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,185 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8,66 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

