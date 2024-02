Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus

Der Dow Jones verzeichnet am Donnerstagmittag Kursgewinne.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,45 Prozent stärker bei 38 597,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11,545 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,134 Prozent leichter bei 38 372,67 Punkten, nach 38 424,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 664,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 38 397,94 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,153 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, lag der Dow Jones bei 37 592,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wurde der Dow Jones mit 34 991,21 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34 128,05 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,34 Prozent aufwärts. 38 927,08 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 3,06 Prozent auf 22,20 USD), Dow (+ 2,11 Prozent auf 54,71 USD), Goldman Sachs (+ 1,76 Prozent auf 384,71 USD), JPMorgan Chase (+ 1,70 Prozent auf 179,02 USD) und Chevron (+ 1,21 Prozent auf 152,84 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Cisco (-2,72 Prozent auf 48,91 USD), Apple (-1,16 Prozent auf 182,01 USD), Microsoft (-1,07 Prozent auf 405,09 USD), Amgen (-0,71 Prozent auf 288,00 USD) und 3M (-0,54 Prozent auf 91,92 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Cisco-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 863 148 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,813 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent an der Spitze im Index.

