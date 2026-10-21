Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Dow Jones-Kursentwicklung
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21.10.2026 18:00:54
Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus
Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,28 Prozent stärker bei 52 641,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,163 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 1,02 Prozent leichter bei 51 959,21 Punkten, nach 52 495,88 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52 711,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 52 392,28 Einheiten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 1,28 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 048,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52 224,64 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 924,74 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,80 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit American Express (+ 1,94 Prozent auf 324,53 USD), NVIDIA (+ 1,82 Prozent auf 220,40 USD), Goldman Sachs (+ 1,45 Prozent auf 897,65 USD), Apple (+ 1,41 Prozent auf 344,28 USD) und Caterpillar (+ 1,40 Prozent auf 735,37 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Alphabet C (ex Google) (-2,01 Prozent auf 329,65 USD), Johnson Johnson (-1,70 Prozent auf 254,94 USD), Nike (-1,00 Prozent auf 37,50 USD), Procter Gamble (-0,92 Prozent auf 157,86 USD) und Amgen (-0,82 Prozent auf 435,35 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 143 214 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick
Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,17 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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