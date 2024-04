Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Am Donnerstag verliert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,85 Prozent auf 38 133,19 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,046 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,239 Prozent höher bei 38 552,79 Punkten, nach 38 460,92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 38 156,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37 754,38 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,043 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 313,64 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 25.01.2024, einen Wert von 38 049,13 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 25.04.2023, den Wert von 33 530,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,11 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 3,33 Prozent auf 131,23 USD), UnitedHealth (+ 1,95 Prozent auf 496,81 USD), Intel (+ 1,67 Prozent auf 35,08 USD), Walmart (+ 0,99 Prozent auf 60,46 USD) und McDonalds (+ 0,86 Prozent auf 279,12 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil IBM (-7,69 Prozent auf 169,94 USD), Caterpillar (-6,55 Prozent auf 339,72 USD), Microsoft (-2,94 Prozent auf 397,04 USD), Amazon (-2,10 Prozent auf 172,88 USD) und Salesforce (-1,23 Prozent auf 272,78 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7 986 825 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,824 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,62 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at