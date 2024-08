Handel in New York: Dow Jones zum Start in Rot

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 16:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,09 Prozent tiefer bei 39 909,73 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 14,059 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,41 Prozent stärker bei 40 916,96 Punkten in den Handel, nach 40 347,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 39 808,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 40 075,33 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,86 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 39 331,85 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 02.05.2024, den Stand von 38 225,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, lag der Dow Jones bei 35 282,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 5,82 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41 376,00 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 2,43 Prozent auf 223,66 USD), Merck (+ 2,39 Prozent auf 116,54 USD), Verizon (+ 2,11 Prozent auf 41,71 USD), Procter Gamble (+ 2,09 Prozent auf 169,15 USD) und Coca-Cola (+ 2,03 Prozent auf 69,34 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Intel (-28,14 Prozent auf 20,88 USD), Amazon (-10,77 Prozent auf 164,25 USD), Boeing (-3,89 Prozent auf 171,38 USD), Salesforce (-3,45 Prozent auf 244,32 USD) und Caterpillar (-3,38 Prozent auf 320,33 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 17 134 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3,154 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at