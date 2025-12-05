Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag

Der NASDAQ 100 befindet sich am Freitag im Aufwärtstrend.

Um 20:02 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,40 Prozent auf 25 682,91 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,297 Prozent höher bei 25 657,78 Punkten, nach 25 581,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 617,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 827,08 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,78 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bei 25 620,03 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 23 652,44 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 21 425,22 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22,44 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 8,13 Prozent auf 125,29 USD), Warner Bros Discovery (+ 5,81 Prozent auf 25,97 USD), Micron Technology (+ 5,22 Prozent auf 238,48 USD), Adobe (+ 5,19 Prozent auf 345,80 USD) und Lululemon Athletica (+ 3,69 Prozent auf 190,38 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-3,69 Prozent auf 179,16 USD), Netflix (-3,58 Prozent auf 99,52 USD), Amgen (-2,27 Prozent auf 332,43 USD), MercadoLibre (-1,78 Prozent auf 2 101,57 USD) und Baker Hughes (-1,70 Prozent auf 49,75 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Warner Bros Discovery-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 30 582 946 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2025 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

