Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 25 717,56 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,297 Prozent auf 25 657,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 581,70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 617,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 827,08 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,92 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bei 25 620,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 652,44 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 21 425,22 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 22,61 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 7,08 Prozent auf 124,07 USD), Adobe (+ 5,00 Prozent auf 345,18 USD), Intel (+ 4,48 Prozent auf 42,32 USD), Enphase Energy (+ 4,36 Prozent auf 32,10 USD) und Micron Technology (+ 4,17 Prozent auf 236,09 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-4,53 Prozent auf 177,58 USD), Netflix (-2,72 Prozent auf 100,41 USD), Amgen (-2,63 Prozent auf 331,21 USD), Constellation Energy (-1,93 Prozent auf 361,51 USD) und MercadoLibre (-1,61 Prozent auf 2 105,02 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die Warner Bros Discovery-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 432 026 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,740 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Netflix Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
