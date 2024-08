Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag ging der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 19 325,45 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,385 Prozent höher bei 19 425,28 Punkten in den Handel, nach 19 350,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 622,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 281,65 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,80 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.07.2024, den Stand von 19 059,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 736,75 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15 376,55 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 16,81 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 20 690,97 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 5,27 Prozent auf 131,93 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,77 Prozent auf 93,42 USD), PayPal (+ 3,88 Prozent auf 73,16 USD), Atlassian A (+ 3,40 Prozent auf 167,45 USD) und CrowdStrike (+ 2,83 Prozent auf 271,67 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Dollar Tree (-10,24 Prozent auf 84,79 USD), NVIDIA (-6,38 Prozent auf 117,59 USD), Warner Bros Discovery (-3,01 Prozent auf 7,73 USD), Enphase Energy (-1,90 Prozent auf 121,30 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-1,70 Prozent auf 1 178,93 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 91 380 698 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,115 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die Diamondback Energy-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at