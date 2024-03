Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,03 Prozent auf 18 275,60 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,095 Prozent auf 18 263,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18 280,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 308,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 231,38 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,330 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 874,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 16 898,47 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, bei 12 610,57 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,47 Prozent zu. Bei 18 464,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Analog Devices (+ 1,92 Prozent auf 197,04 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,70 Prozent auf 182,65 USD), Intel (+ 1,39 Prozent auf 44,38 USD), JDcom (+ 1,36 Prozent auf 27,60 USD) und CoStar Group (+ 1,33 Prozent auf 97,50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Old Dominion Freight Line (-49,61 Prozent auf 215,66 USD), Lucid (-1,85 Prozent auf 2,92 USD), Applied Materials (-1,83 Prozent auf 204,19 USD), Charter A (-1,78 Prozent auf 288,28 USD) und Tesla (-1,56 Prozent auf 177,03 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 781 342 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,900 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

