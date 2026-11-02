Handel in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 0,41 Prozent auf 28 501,72 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,621 Prozent auf 28 561,17 Punkte an der Kurstafel, nach 28 384,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 28 492,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 753,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 30 807,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 274,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 858,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 13,07 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit IDEXX Laboratories (+ 19,25 Prozent auf 657,31 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,75 Prozent auf 1 293,37 USD), PDD (+ 5,33 Prozent auf 82,80 USD), DoorDash (+ 5,32 Prozent auf 188,51 USD) und Booking (+ 5,05 Prozent auf 155,61 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Lumentum (-12,87 Prozent auf 732,51 USD), Marvell Technology (-7,30 Prozent auf 182,07 USD), Seagate Technology (-5,98 Prozent auf 606,01 USD), Datadog A (-4,88 Prozent auf 223,79 USD) und Western Digital (-4,70 Prozent auf 348,90 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 643 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,493 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,60 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at