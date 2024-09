Handel in New York: NASDAQ Composite gibt nach

Der NASDAQ Composite verliert am Freitag an Wert.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,34 Prozent schwächer bei 18 128,53 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,212 Prozent auf 18 228,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 190,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 238,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 125,61 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,743 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 17 754,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17 858,68 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 13 092,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 22,77 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nektar Therapeutics (+ 13,06 Prozent auf 1,26 USD), VOXX International A (+ 9,17 Prozent auf 6,61 USD), Ballard Power (+ 7,71 Prozent auf 1,89 USD), MicroStrategy (+ 6,52 Prozent auf 176,80 USD) und Wynn Resorts (+ 5,72 Prozent auf 96,24 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Taylor Devices (-12,90 Prozent auf 53,93 USD), BlackBerry (-5,51 Prozent auf 2,40 USD), Nissan Motor (-4,80 Prozent auf 2,62 USD), NVIDIA (-2,82 Prozent auf 120,54 USD) und Donegal Group B (-2,66 Prozent auf 13,52 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 371 578 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Ebix-Aktie präsentiert mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at