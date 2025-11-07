Arm Holdings Aktie

Index-Bewegung 07.11.2025 16:02:59

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Start nach

Der NASDAQ 100 fällt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag fällt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,95 Prozent auf 24 891,89 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,606 Prozent auf 24 977,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25 130,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24 804,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 980,95 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,68 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 840,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23 389,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 21 101,57 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,67 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Monster Beverage (+ 8,14 Prozent auf 71,71 USD), Mondelez (+ 1,94 Prozent auf 57,28 USD), Marriott (+ 1,90 Prozent auf 286,47 USD), Starbucks (+ 1,80 Prozent auf 83,70 USD) und Exelon (+ 1,60 Prozent auf 46,44 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Microchip Technology (-6,86 Prozent auf 55,28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,16 Prozent auf 224,97 USD), Enphase Energy (-4,99 Prozent auf 29,62 USD), Arm (-4,68 Prozent auf 150,84 USD) und Tesla (-4,49 Prozent auf 425,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 248 159 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,10 zu Buche schlagen. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,75 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

