Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,69 Prozent stärker bei 15 532,65 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,873 Prozent stärker bei 15 560,61 Punkten, nach 15 425,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 564,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 525,27 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,907 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 14 992,97 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 13 139,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 11 334,27 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,19 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 564,25 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Emmis Communications A (+ 16,15 Prozent auf 5,25 USD), Netflix (+ 12,88 Prozent auf 555,60 USD), Capital City Bank Group (+ 9,58 Prozent auf 31,34 USD), ASML (+ 7,31 Prozent auf 835,28 USD) und Agenus (+ 6,12 Prozent auf 0,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil BlackBerry (-11,27 Prozent auf 3,15 USD), Donegal Group B (-5,99 Prozent auf 13,66 USD), Consumer Portfolio Services (-4,44 Prozent auf 8,39 USD), Sify (-4,00 Prozent auf 1,44 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,72 Prozent auf 427,72 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 606 027 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,757 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at