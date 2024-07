Handel in Wien: ATX klettert am Donnerstagmittag

Der ATX steigt am Donnerstagmittag.

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,47 Prozent auf 3 697,89 Punkte an. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 118,437 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 680,25 Zählern und damit 0,005 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 680,42 Punkte).

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 680,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 705,53 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,44 Prozent nach oben. Der ATX lag vor einem Monat, am 04.06.2024, bei 3 642,51 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 04.04.2024, den Stand von 3 571,94 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, bei 3 205,93 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,38 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 1,58 Prozent auf 17,32 EUR), BAWAG (+ 1,36 Prozent auf 63,15 EUR), Verbund (+ 0,73 Prozent auf 76,05 EUR), OMV (+ 0,73 Prozent auf 41,62 EUR) und DO (+ 0,61 Prozent auf 164,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-0,70 Prozent auf 112,80 EUR), Lenzing (-0,30 Prozent auf 33,60 EUR), IMMOFINANZ (-0,19 Prozent auf 26,20 EUR), AT S (AT&S) (-0,09 Prozent auf 21,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 30,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 196 179 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,282 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 10,21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at