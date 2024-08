Handel in Wien: ATX klettert am Freitagmittag

Der ATX verbucht am Freitag Zuwächse.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,71 Prozent aufwärts auf 3 679,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 119,176 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent leichter bei 3 653,24 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 653,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 651,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 681,22 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,44 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.07.2024, stand der ATX noch bei 3 685,90 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 23.05.2024, den Stand von 3 767,95 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, bei 3 098,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,84 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 1,91 Prozent auf 58,60 EUR), DO (+ 1,90 Prozent auf 150,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR), voestalpine (+ 0,92 Prozent auf 21,86 EUR) und OMV (+ 0,88 Prozent auf 38,82 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-0,62 Prozent auf 31,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,30 Prozent auf 16,85 EUR), Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,11 Prozent auf 8,78 EUR) und Wienerberger (+ 0,14 Prozent auf 29,58 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 43 634 Aktien gehandelt. Mit 26,734 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 Prozent an der Spitze im Index.

