Handel in Wien: ATX liegt zum Start im Minus

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent auf 3 562,70 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,345 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,022 Prozent auf 3 576,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 576,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 561,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 582,05 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 1,32 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, lag der ATX bei 3 614,88 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2024, einen Stand von 3 650,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, notierte der ATX bei 3 091,32 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,42 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 0,70 Prozent auf 86,10 EUR), Andritz (+ 0,39 Prozent auf 63,80 EUR), EVN (+ 0,38 Prozent auf 26,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,14 Prozent auf 7,30 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 29,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-0,97 Prozent auf 17,34 EUR), IMMOFINANZ (-0,93 Prozent auf 16,96 EUR), Erste Group Bank (-0,87 Prozent auf 48,01 EUR), AT S (AT&S) (-0,86 Prozent auf 20,84 EUR) und voestalpine (-0,75 Prozent auf 21,14 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 772 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 25,396 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at