Erste Group Bank Aktie

83,65EUR 0,45EUR 0,54%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

21.10.2025 10:11:00

Erste Group Bank buy

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 86 auf 95 Euro erhöht. Die Empfehlung "buy" wurde im Rahmen einer Vorschau auf die Quartalszahlen der Erste Group gleichzeitig bestätigt.

Von den anstehenden Drittquartalszahlen erwarten die Deutsche-Bank-Analysten Marlene Eibensteiner und Benjamin Goy Zuwächse bei den Nettozinserträgen und den Provisionserlösen. Diesen dürften aber inflationsbedingt höheren Kosten gegenüber stehen. Unterm Strich könnte damit ein kleiner Ergebnisrückgang stehen, so die Experten.

Sie halten die Aktien der Erste Group aber unverändert für eine attraktive Anlage. Der jüngste Einstieg bei der Santander Bank Polska dürfte der Rentabilität der Erste einen zusätzlichen "Boost" bescheren, heißt es in ihrer Analyse.

Am Dienstagvormittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit einem Kursplus von 0,7 Prozent bei 83,80 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0026 2025-10-21/10:11

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG buy
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
83,95 € 		Abst. Kursziel*:
13,16%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
83,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
Analyst Name::
Benjamin Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

