Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Start des Mittwochshandels nach

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

Am Mittwoch sinkt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,14 Prozent auf 1 826,18 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,005 Prozent stärker bei 1 828,91 Punkten, nach 1 828,81 Punkten am Vortag.

Bei 1 824,71 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 830,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 1,62 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 830,91 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 1 787,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, wurde der ATX Prime mit 1 573,22 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,54 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell UBM Development (+ 1,81 Prozent auf 22,50 EUR), Polytec (+ 1,78 Prozent auf 3,44 EUR), PORR (+ 1,33 Prozent auf 13,70 EUR), STRABAG SE (+ 1,17 Prozent auf 38,85 EUR) und Rosenbauer (+ 1,11 Prozent auf 36,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen IMMOFINANZ (-1,49 Prozent auf 26,40 EUR), OMV (-1,25 Prozent auf 39,36 EUR), EVN (-0,85 Prozent auf 29,25 EUR), Andritz (-0,71 Prozent auf 55,80 EUR) und Raiffeisen (-0,58 Prozent auf 17,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 18 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,942 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,23 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at