ATX Prime-Performance im Blick 15.08.2025

Handel in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime verbuchte im Wiener Börse-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,38 Prozent auf 2 417,53 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,051 Prozent fester bei 2 385,73 Punkten, nach 2 384,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 385,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 417,59 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 242,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 215,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, lag der ATX Prime bei 1 817,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 32,40 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 417,59 Punkte. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit DO (+ 5,86 Prozent auf 235,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,45 Prozent auf 4,35 EUR), Raiffeisen (+ 2,96 Prozent auf 31,34 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,93 Prozent auf 80,70 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,61 Prozent auf 88,30 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-4,51 Prozent auf 19,05 EUR), Rosenbauer (-1,70 Prozent auf 46,20 EUR), Verbund (-0,54 Prozent auf 64,40 EUR), FACC (-0,43 Prozent auf 6,99 EUR) und Flughafen Wien (-0,38 Prozent auf 52,40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 681 107 Aktien gehandelt. Mit 33,398 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,27 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte
Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu Rosenbauer

27.06.25 Rosenbauer buy Baader Bank
15.05.25 Rosenbauer kaufen Warburg Research
17.02.25 Rosenbauer kaufen Warburg Research
10.12.24 Rosenbauer buy Baader Bank
18.07.24 Rosenbauer kaufen Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

DO & CO 235,00 5,86% DO & CO
Erste Group Bank AG 88,30 2,61% Erste Group Bank AG
FACC AG 6,99 -0,43% FACC AG
Flughafen Wien AG 52,40 -0,38% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 7,08 0,57% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 19,05 -4,51% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 80,70 2,93% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 47,80 1,96% OMV AG
Raiffeisen 31,34 2,96% Raiffeisen
Rosenbauer 46,20 -1,70% Rosenbauer
Verbund AG 64,40 -0,54% Verbund AG
ZUMTOBEL AG 4,35 3,45% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 419,37 1,46%

