Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime-Performance im Blick
|
15.08.2025 17:59:08
Handel in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Zuschläge
Der ATX Prime verbuchte im Wiener Börse-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,38 Prozent auf 2 417,53 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,051 Prozent fester bei 2 385,73 Punkten, nach 2 384,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 385,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 417,59 Zählern.
ATX Prime seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 242,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 215,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, lag der ATX Prime bei 1 817,69 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 32,40 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 417,59 Punkte. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX Prime-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit DO (+ 5,86 Prozent auf 235,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,45 Prozent auf 4,35 EUR), Raiffeisen (+ 2,96 Prozent auf 31,34 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,93 Prozent auf 80,70 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,61 Prozent auf 88,30 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-4,51 Prozent auf 19,05 EUR), Rosenbauer (-1,70 Prozent auf 46,20 EUR), Verbund (-0,54 Prozent auf 64,40 EUR), FACC (-0,43 Prozent auf 6,99 EUR) und Flughafen Wien (-0,38 Prozent auf 52,40 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 681 107 Aktien gehandelt. Mit 33,398 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,27 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rosenbauermehr Analysen
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|15.05.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|17.02.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|10.12.24
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|18.07.24
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|29.05.20
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10.06.20
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.02.20
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.11.19
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.11.19
|Rosenbauer neutral
|Baader Bank
|30.08.19
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
