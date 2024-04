Handel in Wien: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Schlussendlich erhöhte sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,72 Prozent auf 3 592,33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,500 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 3 566,70 Punkten, nach 3 566,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 598,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 564,34 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 08.03.2024, den Stand von 3 378,54 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 08.01.2024, einen Wert von 3 425,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, notierte der ATX bei 3 195,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,28 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 598,65 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 19,18 EUR), Verbund (+ 2,39 Prozent auf 68,50 EUR), BAWAG (+ 1,79 Prozent auf 59,80 EUR), Erste Group Bank (+ 1,28 Prozent auf 42,69 EUR) und Wienerberger (+ 0,72 Prozent auf 33,56 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Raiffeisen (-0,75 Prozent auf 18,65 EUR), CA Immobilien (-0,57 Prozent auf 31,26 EUR), OMV (-0,44 Prozent auf 45,08 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,15 EUR) und Vienna Insurance (-0,17 Prozent auf 29,15 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 525 587 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 23,242 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at