Handel in Zürich: SLI am Nachmittag leichter

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 1 693,12 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,147 Prozent tiefer bei 1 696,82 Punkten in den Handel, nach 1 699,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 700,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 689,51 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 16.10.2023, einen Stand von 1 704,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, bewegte sich der SLI bei 1 732,64 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 16.11.2022, einen Stand von 1 685,65 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,717 Prozent aufwärts. Bei 1 810,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 1,35 Prozent auf 511,80 CHF), Lindt (+ 1,21 Prozent auf 10 880,00 CHF), Partners Group (+ 0,95 Prozent auf 1 114,00 CHF), ams (+ 0,92 Prozent auf 3,41 CHF) und VAT (+ 0,91 Prozent auf 376,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swatch (I) (-1,97 Prozent auf 234,30 CHF), Alcon (-1,64 Prozent auf 62,34 CHF), Richemont (-1,38 Prozent auf 110,45 CHF), Givaudan (-1,32 Prozent auf 3 221,00 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 98,72 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 230 155 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267,058 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,78 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at