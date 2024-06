Handel in Zürich: SLI beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Am Donnerstag geht es im SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,21 Prozent auf 1 974,00 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,269 Prozent auf 1 972,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 978,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 972,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 974,75 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,181 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, stand der SLI bei 1 915,95 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 13.03.2024, bei 1 930,56 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 13.06.2023, einen Stand von 1 776,91 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,94 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 0,40 Prozent auf 91,30 CHF), Alcon (+ 0,32 Prozent auf 82,36 CHF), Roche (+ 0,29 Prozent auf 244,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,23 Prozent auf 51,64 CHF) und Novartis (+ 0,19 Prozent auf 94,84 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-2,47 Prozent auf 264,80 CHF), Sonova (-2,31 Prozent auf 279,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 257,10 CHF), Swatch (I) (-0,87 Prozent auf 187,85 CHF) und Julius Bär (-0,76 Prozent auf 51,98 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 130 954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,320 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

