Roche Aktie
|279,70CHF
|-1,40CHF
|-0,50%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Weitere Daten zum neuartigen Mittel Giredestrant gegen Brustkrebs auf dem diesjährigen Esmo-Krebskongress hätten seine vorherige Bewertung eines nur sehr begrenzten Nutzens für eine breitere Patientengruppe bestätigt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Sell
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
235,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
279,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16,04%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
279,70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,98%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Zürich: SMI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
20.10.25