Roche Aktie

279,70CHF -1,40CHF -0,50%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

21.10.2025 10:16:38

Roche Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Weitere Daten zum neuartigen Mittel Giredestrant gegen Brustkrebs auf dem diesjährigen Esmo-Krebskongress hätten seine vorherige Bewertung eines nur sehr begrenzten Nutzens für eine breitere Patientengruppe bestätigt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Sell
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
235,00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
279,90 CHF 		Abst. Kursziel*:
-16,04%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
279,70 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,98%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

