NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Studiendaten einer Kombitherapie mit Giredestrant bei Brustkrebs seien positiv für die ER-positive-Patientengruppe, schrieb Richard Vosser am Montag. Die Wirksamkeit bei nicht-ER-positiven Tumoren sei allerdings deutlich geringer./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
278,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-17,53%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
279,70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,77%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
