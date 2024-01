Handel in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Der SPI gewann heute an Wert.

Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,66 Prozent stärker bei 14 631,17 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,997 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,427 Prozent auf 14 597,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14 535,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14 564,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 667,22 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,217 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 12.12.2023, einen Stand von 14 546,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, stand der SPI noch bei 14 356,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, betrug der SPI-Kurs 14 479,30 Punkte.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 17,19 Prozent auf 10,50 CHF), Kinarus (+ 14,29 Prozent auf 0,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 12,27 Prozent auf 9,88 CHF), Xlife Sciences (+ 9,59 Prozent auf 48,00 CHF) und Arundel (+ 8,82 Prozent auf 0,11 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Meyer Burger (-7,01 Prozent auf 0,15 CHF), Schlatter Industries (-5,17 Prozent auf 22,00 CHF), Spexis (-4,62 Prozent auf 0,07 CHF), Mikron (-3,85 Prozent auf 15,00 CHF) und SHL Telemedicine (-3,70 Prozent auf 6,50 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 27 943 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 271,869 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Edisun Power Europe-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at