Handel in Zürich: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SLI

Der SLI schloss nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 1 704,09 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,204 Prozent tiefer bei 1 700,52 Punkten, nach 1 703,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 698,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 705,25 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 1 616,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der SLI einen Wert von 1 706,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, erreichte der SLI einen Stand von 1 698,14 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,37 Prozent zu. Bei 1 810,36 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 2,74 Prozent auf 26,24 CHF), Temenos (+ 1,07 Prozent auf 70,06 CHF), Richemont (+ 1,07 Prozent auf 113,80 CHF), Swatch (I) (+ 1,02 Prozent auf 238,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,97 Prozent auf 100,95 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Julius Bär (-12,01 Prozent auf 49,03 CHF), ams (-4,94 Prozent auf 3,23 CHF), Swiss Life (-1,11 Prozent auf 571,20 CHF), Nestlé (-0,71 Prozent auf 98,29 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,41 Prozent auf 33,64 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 912 386 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 265,241 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,79 zu Buche schlagen. Mit 6,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at