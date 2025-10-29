Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Langfristige Investition
|
29.10.2025 10:04:44
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nestlé-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Nestlé-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 131,579 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 442,11 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 28.10.2025 auf 79,36 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,42 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Nestlé belief sich jüngst auf 200,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
