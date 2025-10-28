Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot

Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 derzeit.

Um 15:41 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,14 Prozent auf 4 793,56 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,167 Prozent auf 4 792,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 800,45 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 781,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 799,14 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 4 605,20 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2025, den Stand von 4 512,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 450,98 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,48 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 3,92 Prozent auf 10,43 GBP), Rolls-Royce (+ 2,81 Prozent auf 11,52 GBP), UBS (+ 1,17 Prozent auf 31,10 CHF), GSK (+ 0,98 Prozent auf 16,56 GBP) und BAT (+ 0,79 Prozent auf 39,42 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Novartis (-3,79 Prozent auf 99,25 CHF), Roche (-1,38 Prozent auf 263,70 CHF), Nestlé (-0,64 Prozent auf 79,39 CHF), SAP SE (-0,57 Prozent auf 234,20 EUR) und Unilever (-0,45 Prozent auf 46,47 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 12 217 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 351,980 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. BNP Paribas lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,27 Prozent.

Redaktion finanzen.at