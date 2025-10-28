SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
STOXX 50-Marktbericht 28.10.2025 15:59:39

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot

Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 derzeit.

Um 15:41 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,14 Prozent auf 4 793,56 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,167 Prozent auf 4 792,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 800,45 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 781,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 799,14 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 4 605,20 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2025, den Stand von 4 512,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 450,98 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,48 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 3,92 Prozent auf 10,43 GBP), Rolls-Royce (+ 2,81 Prozent auf 11,52 GBP), UBS (+ 1,17 Prozent auf 31,10 CHF), GSK (+ 0,98 Prozent auf 16,56 GBP) und BAT (+ 0,79 Prozent auf 39,42 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Novartis (-3,79 Prozent auf 99,25 CHF), Roche (-1,38 Prozent auf 263,70 CHF), Nestlé (-0,64 Prozent auf 79,39 CHF), SAP SE (-0,57 Prozent auf 234,20 EUR) und Unilever (-0,45 Prozent auf 46,47 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 12 217 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 351,980 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. BNP Paribas lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,27 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten