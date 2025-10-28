HSBC Holdings Aktie

Index-Bewegung 28.10.2025 12:27:13

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag in Rot

Der STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag schwächer.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,25 Prozent tiefer bei 4 788,63 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,167 Prozent auf 4 792,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 800,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 781,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 797,34 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 4 605,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 512,46 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 450,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10,37 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 2,89 Prozent auf 10,33 GBP), Rolls-Royce (+ 0,85 Prozent auf 11,30 GBP), Richemont (+ 0,50 Prozent auf 162,15 CHF), Enel (+ 0,44 Prozent auf 8,60 EUR) und GSK (+ 0,40 Prozent auf 16,47 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Novartis (-3,62 Prozent auf 99,43 CHF), Roche (-1,38 Prozent auf 263,70 CHF), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 207,10 EUR), Nestlé (-0,73 Prozent auf 79,32 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,69 Prozent auf 548,20 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 627 159 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 351,980 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,83 zu Buche schlagen. Mit 7,27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

