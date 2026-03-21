Harley-Davidson Aktie

Harley-Davidson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871394 / ISIN: US4128221086

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21.03.2026 21:39:54

Harley-Davidson Executive Sells Over 4,000 Shares

A senior executive at Harley-Davidson, a global motorcycle manufacturer, sold shares amid a year of share price declines.On March 12, 2026, Charles Do, a Harley-Davidson (NYSE:HOG) Senior Vice President in the Financial Services division, reported the direct open-market sale of 4,241 shares according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($18.09); post-transaction value based on post-sale holding value of $3,288.51 as of March 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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