Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|
05.12.2025 22:30:00
Has Take-Two (TTWO) Stock Been Good for Investors?
Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO) has been a good investment depending on when an investor bought shares. Over the last five years, the stock's 35% return trailed the S&P 500's 87% gain. But in the previous one- and three-year periods, Take-Two stock outperformed, rising 30% and 125%, respectively. The S&P 50 rose 13% and 68% for those two respective time periods.The roller coaster in the stock's performance over the last five years reflects swings in investor sentiment amid slowing industry growth. However, Take-Two is currently growing much faster than the gaming industry, making the stock attractive heading into next year's highly anticipated launch of Grand Theft Auto VI -- one of the best-selling video game series of all time.The stock's modest gain since 2020 reflects an industry that has seen annual growth slow from around 10% to 2% per year. However, this highlights Take-Two's recent surge in bookings, which increased 33% year over year in the most recent quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
