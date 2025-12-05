Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Langfristige Performance
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Take Two von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Take Two-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Take Two-Papiers betrug an diesem Tag 106,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Take Two-Aktie investierten, hätten nun 0,935 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Take Two-Papiere wären am 04.12.2025 231,36 USD wert, da der Schlussstand 247,51 USD betrug. Mit einer Performance von +131,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Take Two einen Börsenwert von 45,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Take Two
|212,25
|0,83%
