HCI Group Aktie

HCI Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W02H / ISIN: US40416E1038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 01:04:19

HCI Group Inc. Bottom Line Advances In Q4

(RTTNews) - HCI Group Inc. (HCI) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $107.99 million, or $7.25 per share. This compares with $4.13 million, or $0.23 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 52.1% to $246.24 million from $161.87 million last year.

HCI Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $107.99 Mln. vs. $4.13 Mln. last year. -EPS: $7.25 vs. $0.23 last year. -Revenue: $246.24 Mln vs. $161.87 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HCI Group Inc

mehr Nachrichten