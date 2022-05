HeidelbergCement-Aktie höher: Klimaziele beschleunigt

HeidelbergCement will seinen Umsatz mit nachhaltigen Zement- und Beton-Produkten bis zum Ende des Jahrzehnts verdoppeln und zugleich den CO2-Ausstoß schneller senken als bislang geplant.

2030 werde die Hälfte der Konzerneinnahmen auf Produkte entfallen, die mit deutlich geringeren Treibhausgasemissionen und wiederverwendeten Materialien hergestellt werden, sagte Vorstandschef Dominik von Achten auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens. HeidelbergCement werde zeigen, dass nachhaltige Baustoffe im großen Maßstab hergestellt werden und die Basis für ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein können.

2026 will der Konzern als erster Anbieter weltweit komplett CO2-freien Zement und Beton anbieten. Aktuell werden bei der Erzeugung von einer Tonne zementartigem Material im Konzernschnitt 565 Kilogramm Kohlendioxid freigesetzt. Bis 2030 soll dieser Wert auf 400 Kilogramm sinken. Bislang galt hier ein Etappenziel von "unter 500 Kilogramm".

HeidelbergCement arbeitet schon seit geraumer Zeit daran, den Klinkeranteil im Zement durch Beimischung von Ton um knapp ein Drittel zu verringern, die Effizienz beim Energieeinsatz zu erhöhen und statt Kohle und Öl verstärkt kohlenstoffarme Brennstoffe wie Biomasse in der Herstellung einzusetzen. Daneben werden im industriellen Maßstab Projekte zur Abscheidung von Kohlendioxid und deren Nutzung oder Einlagerung etwa in leeren unterirdischen Öl- und Gaslagerstätten verfolgt.

In Aussicht stellte von Achten überdies ein jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent bis 2025. Die ambitionierteren Nachhaltigkeitsziele werden dabei zunächst ein wenig auf Kosten der Profitabilität gehen. So sieht von Achten die operative Marge 2025 zwischen 20 und 22 Prozent. Bei Vorstellung der Strategie Beyond 2020 waren noch 22 Prozent angekündigt worden. Dafür rechnet von Achten mit einer Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) von mehr als 10 Prozent. Hier galt bislang ein Zielwert von klar über 8 Prozent. Die Papiere der HeidelbergCement gewinnen im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent auf 53,30 Euro.

