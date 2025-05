NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Der Baustoffhersteller habe sehr gut erklärt, was ihn von seinen Wettbewerbern abhebe, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Heidelberger hätten auf ihre globale Aufstellung, das Engagement für die Dekarbonisierung und den Fokus auf Technologie verwiesen./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 14:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 14:41 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.