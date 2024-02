Heineken-Aktie in Rot: Ausblick von Heineken für 2024 kommt nicht gut an

Zeitweise fällt der Kurs an der EURONEXT in Amsterdam um 4,96 Prozent auf 88,50 Euro. Er reagierte damit auf die jüngsten Zahlen. Mit den Verlusten beendete die Aktie des Brauereikonzerns den Aufwärtstrend seit Anfang Dezember und nahm wieder Kurs in Richtung der Novembertiefs im Bereich von 85 Euro. Auch AB InBev stehen unter Druck: Die Aktie fällt in Brüssel zeitweise um 1,89 Prozent auf 58,28 Euro.

Die Analysten von Bernstein sprachen in einer ersten Einschätzung zwar von einem starken Schlussquartal. Zugleich hoben sie aber den vorsichtigen Ausblick für 2024 hervor. Heineken habe hier einen Anstieg der effektiven Steuerquote berichtet und dies mit Steuergesetzen in Brasilien begründet. Dies könnte auch negative Auswirkungen auf die Konsensschätzungen für 2024 haben.

Die Entwicklung in dem südamerikanischen Land sei zugleich für ABInbev relevant, hieß es. Man müsse nun wohl die Entwicklung im ersten Halbjahr abwarten. Dann könne man besser sehen, ob sich die Margen von Heineken verbessert haben.

