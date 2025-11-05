AB InBev Aktie

05.11.2025 06:42:29

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Brauereien blieben die Absatzvolumina mau, die Margen seien aber dank Sparmaßnahmen robust./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
54,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition? Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

30.10.25
 AB InBev-Aktie leichter: Gewinn schwächelt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe (Dow Jones)
28.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
21.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
14.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
07.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
30.09.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
23.09.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
16.09.25
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)

06:42 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 AB InBev Buy UBS AG
31.10.25 AB InBev Overweight Barclays Capital
31.10.25 AB InBev Buy UBS AG
31.10.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
