WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
05.11.2025 06:42:29
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Brauereien blieben die Absatzvolumina mau, die Margen seien aber dank Sparmaßnahmen robust./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
53,50 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
54,12 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|54,30
|0,52%
