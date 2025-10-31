AB InBev Aktie
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern setze gen Jahresende zum Sprint an, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend nach den Zahlen und bestätigten Jahreszielen. Das lasse Spielraum für die Markterwartungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|13:36
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10:50
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|06:01
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
