AB InBev Aktie

52,42EUR 0,44EUR 0,85%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

31.10.2025 13:36:28

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern setze gen Jahresende zum Sprint an, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend nach den Zahlen und bestätigten Jahreszielen. Das lasse Spielraum für die Markterwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52,44 € 		Abst. Kursziel*:
67,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,87%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

AB InBev-Aktie leichter: Gewinn schwächelt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe

Schwache Ergebnisse Der Gewinn von Budweiser-Brauers Anheuser-Busch InBev ist im dritten Quartal aufgrund geringerer Bierverkäufe eingebrochen.

28.10.25
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

