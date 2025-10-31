AB InBev Aktie

52,98EUR 1,00EUR 1,92%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 11:15:46

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Bierbrauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die von ihm erwartete Rückkehr zu einem Volumenwachstum von 1 bis 1,5 Prozent könnte mittelfristig zu einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Gewinns je Aktie von 13 Prozent führen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dabei seien Aktienrückkäufe und Wechselkursbelastungen berücksichtigt./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52,44 € 		Abst. Kursziel*:
29,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,35%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten