AB InBev Aktie
|53,34EUR
|0,36EUR
|0,68%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
03.11.2025 10:39:12
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Das Aktienrückkaufvolumen von 6 Milliarden Dollar in den kommenden beiden Jahren könnte sich als zu konservativ erweisen, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,28 €
|
Abst. Kursziel*:
27,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,48%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|53,32
|0,64%
