Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
11.12.2025 15:00:00
heise+ | Amazon Fire TV Stick 4K Select mit Vega OS im Test
Amazon hat seinen ersten Fire TV Stick mit dem eigenen Betriebssystem Vega OS herausgebracht – und das ist bezüglich der Installation eigener Apps beschränkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Microsoft- und Amazon-Aktie im Blick: Tech-Riesen pumpen Milliarden in Indiens KI-Markt (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in New York: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.12.25
|Climate rift opens between Amazon and rivals in row over data centre power (Financial Times)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|195,66
|-1,32%
|Vega corporation Co.,Ltd.
|1 380,00
|-0,07%
