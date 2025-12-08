Amazon Aktie

197,78EUR 0,88EUR 0,45%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 11:11:26

Amazon Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Nutzerkonferenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gehe er um beständige Fortschritte, nicht um die Neuerfindung des Rads, schrieb Brent Thill am Montag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 229,53 		Abst. Kursziel*:
19,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 229,53 		Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten

Analysen zu Amazonmehr Analysen

11:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 197,78 0,45% Amazon

Aktuelle Aktienanalysen

11:15 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:12 TotalEnergies Buy UBS AG
11:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
11:10 Enel Market-Perform Bernstein Research
11:06 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
11:04 Oracle Overweight Barclays Capital
11:04 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
10:55 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
10:49 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
08:58 HORNBACH Add Baader Bank
08:52 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 Netflix Outperform Bernstein Research
08:48 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:46 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08:41 Verbund Underperform RBC Capital Markets
08:38 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
08:38 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:38 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08:37 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08:31 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:30 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Salzgitter Buy UBS AG
08:28 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:27 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
08:16 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:03 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:50 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:49 Dürr Outperform Bernstein Research
07:49 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:48 freenet Outperform Bernstein Research
07:47 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:47 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:47 easyJet Outperform Bernstein Research
07:46 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:46 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07:39 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:36 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets