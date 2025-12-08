Amazon Aktie
|197,78EUR
|0,88EUR
|0,45%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
08.12.2025 11:11:26
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Nutzerkonferenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gehe er um beständige Fortschritte, nicht um die Neuerfindung des Rads, schrieb Brent Thill am Montag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 229,53
|
Abst. Kursziel*:
19,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 229,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Amazon
|
06.12.25
|Climate rift opens between Amazon and rivals in row over data centre power (Financial Times)
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Amazon-Aktie im Minus: Neuer Standort in München (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|ROUNDUP: Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale und vergrößert sich (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.12.25
|Amazon will Paketversand mit der Post in den USA beenden (Spiegel Online)
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|197,78
|0,45%
