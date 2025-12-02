Amazon Aktie

201,85EUR 0,05EUR 0,02%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 20:41:15

Amazon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass Berichte über eine veränderte Produkt-Roadmap von OpenAI die KI-Führungsrolle des Google-Mutterkonzerns Alphabet untermauerten. Im Mittelpunkt stehe nun bei Investoren, was die KI-Story nochmals verändern kann. Er stützt die Strategie des ChatGPT-Betreibers, sich zunächst auf sein Kernprodukt zu konzentrieren. Der Erfolg des Unternehmens locke aber andere Anbieter an./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 235,17 		Abst. Kursziel*:
27,57%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 235,22 		Abst. Kursziel aktuell:
27,54%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten