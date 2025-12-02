Amazon Aktie
|201,85EUR
|0,05EUR
|0,02%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass Berichte über eine veränderte Produkt-Roadmap von OpenAI die KI-Führungsrolle des Google-Mutterkonzerns Alphabet untermauerten. Im Mittelpunkt stehe nun bei Investoren, was die KI-Story nochmals verändern kann. Er stützt die Strategie des ChatGPT-Betreibers, sich zunächst auf sein Kernprodukt zu konzentrieren. Der Erfolg des Unternehmens locke aber andere Anbieter an./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 235,17
|
Abst. Kursziel*:
27,57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 235,22
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,54%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
01.12.25
|Amazon-Aktie etwas stärker: Neuer Multi-Cloud-Service mit Google (finanzen.at)
|
30.11.25
|Erfolgskonzept Prime: Darum lohnt sich die Amazon-Mitgliedschaft für den Konzern trotz geringer Margen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Amazon-Aktie reagiert wechselhaft auf milliardenschwere KI-Pläne für die US-Regierung (finanzen.at)
|
25.11.25