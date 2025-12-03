Amazon Aktie
|198,24EUR
|-3,46EUR
|-1,72%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon nach der re:Invent-Konferenz der Cloudsparte AWS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Generative KI und KI-Infrastruktur blieben im Fokus und Amazon verbessere hier seine Position, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. AWS wolle die KI-Lücke zur Konkurrenz schließen./mis/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 231,38
|
Abst. Kursziel*:
31,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 232,83
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,00%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
