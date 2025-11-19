QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
19.11.2025 15:08:00
heise+ | Qualcomm enthüllt technische Details des Notebookprozessors Snapdragon X2 Elite
Qualcomm hat auf einem Presseevent tief unter die Haube des neuen Snapdragon X2 blicken lassen. Zudem waren erste Benchmarks der kleineren Ausbaustufen möglich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
