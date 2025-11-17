Optimismus in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,40 Prozent aufwärts auf 25 108,47 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,472 Prozent auf 24 890,10 Punkte an der Kurstafel, nach 25 008,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 861,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 166,15 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 17.10.2025, einen Wert von 24 817,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 23 712,07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20 394,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,70 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 4,57 Prozent auf 289,64 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,54 Prozent auf 288,97 USD), Tesla (+ 4,02 Prozent auf 420,63 USD), Applied Materials (+ 2,15 Prozent auf 230,87 USD) und Arm (+ 1,93 Prozent auf 142,47 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Netflix (-90,02 Prozent auf 111,03 USD), QUALCOMM (-2,64 Prozent auf 169,39 USD), Atlassian (-2,37 Prozent auf 148,20 USD), Lululemon Athletica (-2,19 Prozent auf 166,95 USD) und PayPal (-2,04 Prozent auf 54,18 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 614 334 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,978 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at