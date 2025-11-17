Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Zum Handelsschluss verlor der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,83 Prozent auf 24 799,92 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,472 Prozent schwächer bei 24 890,10 Punkten, nach 25 008,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 25 166,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 649,36 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2025, den Wert von 24 817,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 712,07 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 20 394,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 18,23 Prozent nach oben. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 285,02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 285,60 USD), American Electric Power (+ 2,00 Prozent auf 123,72 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,56 Prozent auf 704,31 USD) und Verisk Analytics A (+ 1,51 Prozent auf 219,10 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Netflix (-90,08 Prozent auf 110,29 USD), Booking (-4,83 Prozent auf 4 804,01 USD), QUALCOMM (-4,16 Prozent auf 166,75 USD), Enphase Energy (-4,01 Prozent auf 27,53 USD) und Lululemon Athletica (-3,82 Prozent auf 164,16 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 47 007 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,978 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at