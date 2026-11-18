Helmerich & Payne Aktie
WKN: 851292 / ISIN: US4234521015
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18.11.2026 22:49:16
Helmerich & Payne Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Helmerich & Payne Inc. (HP):
Earnings: -$489.819 million in Q4 vs. -$57.363 million in the same period last year. EPS: -$4.91 in Q4 vs. -$0.58 in the same period last year. Excluding items, Helmerich & Payne Inc. reported adjusted earnings of $36.042 million or $0.36 per share for the period.
Revenue: $1.091 billion in Q4 vs. $1.011 billion in the same period last year.
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Analysen zu Helmerich & Payne Inc.
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