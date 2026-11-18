(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Helmerich & Payne Inc. (HP):

Earnings: -$489.819 million in Q4 vs. -$57.363 million in the same period last year. EPS: -$4.91 in Q4 vs. -$0.58 in the same period last year. Excluding items, Helmerich & Payne Inc. reported adjusted earnings of $36.042 million or $0.36 per share for the period.

Revenue: $1.091 billion in Q4 vs. $1.011 billion in the same period last year.