Defence Tech Aktie
WKN DE: A3C6GJ / ISIN: IT0005461329
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15.07.2026 06:00:22
Helsing’s ‘crazy’ valuation raises defence tech bubble concerns
German start-up’s fundraise gave it a higher revenue multiple than many US and European peersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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