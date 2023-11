HENSOLDT-Aktie gibt ab: HENSOLDT mit Vorbereitung einer Kapitalerhöhung

Dies könnte der teilweisen Refinanzierung einer Brückenfinanzierung für den potenziellen Erwerb von ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH dienen, über den derzeit exklusiv verhandelt werde, teilte die Gesellschaft mit. Die Bundesrepublik Deutschland, die an der HENSOLDT aus sicherheitspolitischen Interessen 25,1 Prozent der Aktien hält, habe in diesem Zusammenhang Vorbereitungen begonnen, um sich an der möglichen Kapitalerhöhung in quotenwahrender Höhe zu beteiligen.

Der potenzielle Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH würde laut Hensoldt Schlüsseltechnologien in Deutschland stärken. HENSOLDT rechnet trotz noch zu klärender Punkte damit, die Gespräche zum Kauf von ESG bis Anfang Dezember dieses Jahres erfolgreich abschließen zu können.

Die HENSOLDT-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 4,54 Prozent auf 26,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)